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Son dakika haber | Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı Van'da meydana gelen kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı.

VAN (İHA) - Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

VAN - Van'da meydana gelen kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimizde meydana gelen 2 ayrı "Kapkaç ve iş yerinden hırsızlık" olaylarıyla ilgili yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri sonucunda 1 adet cep telefonu ile iş yerinden çalınan muhtelif malzemeler ele geçirilmiş olup sahiplerine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber | Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

Son dakika haber | Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

Son dakika haber | Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

Son dakika haber | Van'daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

Kapkaç, Van, 3. Sayfa, Haberler

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