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Son dakika haber... Van'da yangın: 11 araç hasar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Van'da yangın: 11 araç hasar gördü İtfaiye ot yangını ihbarına gitti, araç yangını ile karşılaştı Van merkez Tuşba ilçesinde etrafı duvarlarla kapalı olan yerde çıkan yangında 11 araç yanarak hasar gördü.

Van'da yangın: 11 araç hasar gördü

İtfaiye ot yangını ihbarına gitti, araç yangını ile karşılaştı

VAN - Van merkez Tuşba ilçesinde etrafı duvarlarla kapalı olan yerde çıkan yangında 11 araç yanarak hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesi Kalecik TOKİ yolu üzerinde meydana geldi. Ot yangını ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Etrafı duvarla kapalı olan araçların yandığının görülmesiyle bölgeye ikinci itfaiye aracı sevk edildi. 2 itfaiye aracı, 7 personelle yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu yangın kontrol altında alınırken, 11 aracın ise yanarak kullanılmaz hale geldi. Etrafı duvarlarla örülü olan ve yedi emin otoparkı olduğu iddia edilen yerin kim ya da kimler tarafından işletildiği henüz bilinmiyor. Çıkan yangınla ilgili polis detaylı tahkikat başlatırken, yangının kundaklanma ihtimali üzerinde duruluyor.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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