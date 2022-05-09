Son dakika haberleri: Van'da terör operasyonu: 2 gözaltı

VAN (İHA) - Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "2-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 2 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa