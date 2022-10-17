Son dakika haberleri! Van'da terör operasyonu 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şahıs hakkında işlem yapıldı. Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şahıs hakkında işlem yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "10-16 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 3, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 8 olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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