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Son dakika haberleri! Van'da terör operasyonları: 18 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Van'da terör operasyonları: 18 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Van'da terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik geçen hafta yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik geçen hafta yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü ve terörün finansmanı soruşturmaları çerçevesinde 14 şahıs ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs olmak üzere toplam 18 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

PKK Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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