Son dakika haberleri! Van'da 'tefeci' operasyonunda 10 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın Muradiye ilçesi merkezli Tekirdağ, Bilecik ve Kütahya olmak üzere toplam 17 ayrı adrese yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesi merkezli Tekirdağ, Bilecik ve Kütahya olmak üzere toplam 17 ayrı adrese yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van Jandarma Komutanlığı tefecilik olayına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; Van ili Muradiye ilçesi merkezli 13, Tekirdağ 2, Bilecik 1 ve Kütahya 1 olmak üzere toplam 17 ayrı adreste 27 Eylül 2022 günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 17 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 70 adet dolu çek/senet, 49 adet alacak verecek defteri, 11 adet cep telefonu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca, 317 adet fişek/mermi ve 115 para alışverişine ait not kağıdı ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 29 milyon para döngüsü olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Olayla ilgili 10 şüpheli şahsın tutuklandığının belirtildiği açıklamanın devamında ise "4 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest, 3 şüpheli şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır. Tutuklanan şahıslar Erciş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığınca toplumda var olan ekonomik ve sosyal düzenin korunması, vatandaşlar arasındaki karşılıklı güvenin tesis edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi için çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - VAN