Son dakika haberleri! Van'da otomobil 'U' dönüşü yapan minibüse çarptı: 5 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri! Van'da otomobil 'U' dönüşü yapan minibüse çarptı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Van'da otomobil 'U' dönüşü yapan minibüse çarptı: 5 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin 'U' dönüşü yapan minibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin 'U' dönüşü yapan minibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Edremit ilçe sınırlarında saat 18.00 sıralarında Sebze Hali Kavşağı civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 72 EL 230 plakalı Hyundai otomobil, 'U' dönüşü yapan 16 JRH 44 plakalı Ford Transit minibüse yandan çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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