Son dakika haberleri: Van'da konteyner yangını Son dakika haberi... Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir oto yıkamada bulunan konteyner alev alev yandı. Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir oto yıkamada bulunan konteyner alev alev yandı. Alınan bilgiler göre olay, Vali Mithatbey Mahallesi'ndeki bir oto yıkamada meydana geldi. Murat İsmailoğlu'na ait olan konteyner yangını, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İpekyolu Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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