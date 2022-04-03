Son dakika haberleri: Vali Akbıyık, şehit aileleri ile bir araya geldi

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ramazan ayının ilk iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi.

Ordu evinde şehit aileleri ile bir araya gelen Vali Akbıyık, şehit ailelerinin sorun ve taleplerini dinledi. Her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Akbıyık, kendilerine hayırlı Ramazanlar diledi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa