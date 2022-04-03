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Son dakika haberleri: Vali Akbıyık, şehit aileleri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Vali Akbıyık, şehit aileleri ile bir araya geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ramazan ayının ilk iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ramazan ayının ilk iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi.

Ordu evinde şehit aileleri ile bir araya gelen Vali Akbıyık, şehit ailelerinin sorun ve taleplerini dinledi. Her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Akbıyık, kendilerine hayırlı Ramazanlar diledi. - HAKKARİ

Son dakika haberleri: Vali Akbıyık, şehit aileleri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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