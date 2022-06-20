Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcıları kaçarken arabayla polise çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcıları kaçarken arabayla polise çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcıları kaçarken arabayla polise çarptı

Son dakika haberler... Uyuşturucu satıcıları kaçarken arabayla polise çarptı Küçükçekmece'de polisten kaçan 3 uyuşturucu satıcısı kıskıvrak yakalandı Küçükçekmece'de 3 uyuşturucu satıcısı kaçtıkları polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucu satıcıları kaçarken arabayla polise çarptı

Küçükçekmece'de polisten kaçan 3 uyuşturucu satıcısı kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 uyuşturucu satıcısı kaçtıkları polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Arabayla kaçmaya çalışan şüpheliler 1 polis memuruna çarptı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, bugün 17.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Polis ekipleri, uzun süredir takip ettikleri 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarını bir sokakta sıkıştırdı. Polis ekiplerini gören şüpheliler, arabaya binerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada önce park halindeki bir araca, sonra da bir polis memuruna çarpan uyuşturucu satıcıları sokağın diğer tarafından gelen başka bir polis aracıyla çarpıştı.

Daha fazla kaçamayacağını anlayan 3 zanlı da kıskıvrak yakalandı. Torbacıların kaçarken çarptığı polis memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle hafif şekilde yaralanan uyuşturucu satıcıları ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zanlılar hastanedeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(FT-VEG-MT-Mİ-

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title