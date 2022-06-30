Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kocaeli'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan sanıklardan 4'ü serbest bırakılırken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Derince ve İzmit'te çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde ekipler tarafından yapılan operasyonda 4.85 gram metanfetamin, 1.45 gram sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi, 2 tane uyuşturucu madde kullanımında kullanılan Payp aparatı ve 21 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. İfadelerinden sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü serbest bırakılırken F.B., G.G. ve R.A.K. isimli 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa