Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika haber... Kocaeli'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan sanıklardan 4'ü serbest bırakılırken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Derince ve İzmit'te çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde ekipler tarafından yapılan operasyonda 4.85 gram metanfetamin, 1.45 gram sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi, 2 tane uyuşturucu madde kullanımında kullanılan Payp aparatı ve 21 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. İfadelerinden sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü serbest bırakılırken F.B., G.G. ve R.A.K. isimli 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title