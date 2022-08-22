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Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kent merkezinde yapılan operasyonda baskın yapılan adreslere uyuşturucu maddeler ile yakalanan Y.S., F.A., D.B. ve R.Y., isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin hepsi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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