Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın dinar ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı olan bir kişi tutuklandı. Afyonkarahisar'ın dinar ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı olan bir kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde hakkında yakalama kararı olan H.K., isimli şahsın yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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