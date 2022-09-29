Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si mahkemece tutuklandı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı olan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. M.D., A.A., T.A., ve U.G., isimli şahısların bulunduğu eve gerçekleştirilen operasyonda 64 gram metamfetamin, 95 gram bonzai, 22 adet adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyette götürülen ve burada işlemleri tamamlanan 4 şahıstan M.D., ile A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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