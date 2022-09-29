Son dakika haberi... Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangın ekiplerin titiz çalışmasıyla kontrol altına alındı. Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı UŞAK - Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangın ekiplerin titiz çalışmasıyla kontrol altına alındı. Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyünde kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbarlar sonrası olay yerine 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı sevk edildi. Ekiplerin titiz çalıştığı yangın kontrol altına alınırken yangın bölgesine gelen Vali Turan Ergün, gerekli bilgileri aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Ergün, yangında yaklaşık olarak 1 buçuk - 2 hektarlık alanın yandığını söyledi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç Eşme Uşak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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