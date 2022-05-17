Son dakika haberleri! Urla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu kamerada: 85 kişi yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Urla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu kamerada: 85 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Urla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu kamerada: 85 kişi yakalandı Operasyonda 3 göçmen kaçakçısı ile karada bulunan aynı olayla bağlantılı 39 düzensiz göçmen tespit edildi.

Urla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu kamerada: 85 kişi yakalandı

Operasyonda 3 göçmen kaçakçısı ile karada bulunan aynı olayla bağlantılı 39 düzensiz göçmen tespit edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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