Son dakika haberleri! Urla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu kamerada: 85 kişi yakalandı - Haberler

Son dakika haberleri! Urla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu kamerada: 85 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haber... Urla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu kamerada: 85 kişi yakalandı Operasyonda 3 göçmen kaçakçısı ile karada bulunan aynı olayla bağlantılı 39 düzensiz göçmen tespit edildi.
Urla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu kamerada: 85 kişi yakalandı
Operasyonda 3 göçmen kaçakçısı ile karada bulunan aynı olayla bağlantılı 39 düzensiz göçmen tespit edildi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa