Son dakika haberleri! Ürdün'de hastanede yangın: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Ürdün'ün Petra kentinde bir hastanede çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Ürdün'ün Petra kentinde bir hastanede çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Ürdün'ün Petra kentindeki Queen Rania Al Abdullah Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yetkililer yangında 2 sağlık personelinin yaralandığını bildirdi. Yangın nedeniyle hastanenin çocuk bölümü tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. - AMMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Ürdün 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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