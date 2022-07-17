Tur otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var Tur otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tur otobüsü devrildi. Tur otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tur otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var. Edinilen bilgiye göre Karadeniz'den yola çıktığı öğrenilen 33 EKC 39 plakalı tur otobüsü, Kayseri - Sivas Karayolu Sultanhanı mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise otobüsteki yaralıları hastaneye sevk etmeye başladı. Ekiplerin kaza yerinde çalışması sürüyor. İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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