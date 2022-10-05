Son dakika haberleri | Tunceli'de uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 55 gram esrar, 4 sentetik madde ve 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 55 gram esrar, 4 sentetik madde ve 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Mazgirt'te yol kontrol noktası üzerinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilen bir araç içerisinde yapılan adli arama neticesinde 55 gram esrar maddesi, 4 sentetik madde, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Araçta bulunanlar hakkında işlem yapıldı. - TUNCELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Tunceli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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