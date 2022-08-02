Son dakika haberleri! Tunceli'de orman yangını büyümeden söndürüldü Son dakika haberlerine göre Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden ekipler tarafından söndürüldü. Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden ekipler tarafından söndürüldü. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "02.08.22 günü saat 14.00 sıralarında Tunceli il merkezi Bedi Yaylası bölgesinde, küçük çapta bir örtü yangını başladığının tespit edilmesi üzerine, bölgeye jandarmamıza ait helikopter ile orman ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yaklaşık 500 metrekare alanın etrafı ekiplerimizce çevrilerek örtü yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimizin söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi. - TUNCELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tunceli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri! Tunceli'de orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.