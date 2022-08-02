Son dakika haberleri! Tunceli'de orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler

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Son dakika haberleri! Tunceli'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri! Tunceli'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden ekipler tarafından söndürüldü.

 - Güncelleme:

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden ekipler tarafından söndürüldü.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "02.08.22 günü saat 14.00 sıralarında Tunceli il merkezi Bedi Yaylası bölgesinde, küçük çapta bir örtü yangını başladığının tespit edilmesi üzerine, bölgeye jandarmamıza ait helikopter ile orman ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yaklaşık 500 metrekare alanın etrafı ekiplerimizce çevrilerek örtü yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimizin söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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