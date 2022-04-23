Son dakika haberleri! Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonu: 5 sığınak imha edildi - Haberler

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Son dakika haberleri! Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonu: 5 sığınak imha edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonu: 5 sığınak imha edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tunceli'de devam eden Eren Kış-23 (Mercan Dağları) operasyonunda 5 sığınak imha edildi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de devam eden Eren Kış-23 (Mercan Dağları) operasyonunda 5 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren Kış -23 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 5 sığınak içerisinde; 1 adet küçük tüp, 4 adet pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 16 çift ayakkabı, 3 litre gres yağı, 1 adet ekmek sacı, 10 kg un, 10 kg peynir, 20 kg zeytin, 3 adet testere, 1 adet kürek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli Ovacık, Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Haberler

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