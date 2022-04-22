Son dakika haberleri! Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonlarında 3 sığınak imha edildi

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de devam eden Eren Kış-23 (Mercan Dağları) operasyonları çerçevesinde 3 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren Kış-23 (Mercan Dağları) operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli kırsalında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 3 sığınak içerisinde; 2 adet EYP düzeneği, 5 top sera naylonu, 1 adet sırt çantası, 2 adet battaniye, 6 adet uyku tulumu, 150 metre sera naylonu, 2 adet panço, 5 adet palaska ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa