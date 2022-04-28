Son dakika haber: Tunceli'de Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı - Haberler

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Son dakika haber: Tunceli'de Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: Tunceli'de Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca, Tunceli kırsalında 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı.

Tunceli'de Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı

TUNCELİ - İçişleri Bakanlığınca, Tunceli kırsalında 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli'de Eren Abluka-7 (Tunceli-Buzlutepe) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığında görevli; jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 622 personel 40 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun 1'inci gününde, Tunceli Buzlutepe bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 5 sığınakta çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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