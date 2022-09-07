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Son dakika haberleri | Tren garında uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı

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Son dakika haberleri | Tren garında uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı

Son dakika haber... Afyonkarahisar'da polis tarafından tren garında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bin 114 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından tren garında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bin 114 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Afyonkarahisar Tren Garında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gardaki M.K. ve D.G.'nin valizleri ile birlikte üst aramalarını yaptı. Aramada bin 114 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından şahıslar 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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