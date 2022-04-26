Son dakika haberleri: Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde geri manevra yaptığı sırada traktörün üzerinden geçtiği şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde geri manevra yaptığı sırada traktör, 80 yaşındaki Yunus Erdoğan'ın üzerinden geçti. Olay yerinde ağır yaralanan Yunus Erdoğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yunus Erdoğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa