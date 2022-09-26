Son dakika haber: Trafodan ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde elektrik trafosunda çıkan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu dar bir alanda etkili ola orman yangını büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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