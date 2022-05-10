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Son dakika haberleri... Trafik kazaları kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Trafik kazaları kameralara yansıdı

Son dakika haber... Niğde'de meydana gelen bazı trafik kazaları, şehir polis kameralarınca görüntülendi.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de meydana gelen bazı trafik kazaları, şehir polis kameralarınca görüntülendi.

Kentte meydana gelen bazı yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar, şehir polis kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan bir kazada Merkez Paşakapı Caddesi'nde bir motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Diğer görüntüde ise kavşakta iki otomobilin çarpışması yer alıyor. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Kazaları, Polis, Niğde, 3. Sayfa, Haberler

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