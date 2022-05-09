Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere emanet - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere emanet

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere emanet Bursa'da atlı polisler caddelerde devriye atarak güvenliği sağlarken, vatandaşlar ise bu anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı.

Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere emanet

BURSA - Bursa'da atlı polisler caddelerde devriye atarak güvenliği sağlarken, vatandaşlar ise bu anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde devriye gezdi. Atlı polisler, halkın yoğun olduğu park ve caddelerde görev alarak vatandaşın huzur ve güveninin tesisi için çalıştı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Heykelde devriye atan biri kadın 3 kişiden oluşan atlı polis ekibine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atlı polisleri gören vatandaşlar, fotoğraf çekinmek için birbirleriyle yarıştı. Atlı polis ekibinin, vatandaşların yoğun olduğu noktalarda sıklıkla devriye gezecekleri ifade edildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title