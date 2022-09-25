Son dakika haberleri... Torununun kınasına gitmek isterken çıkan çatışmada hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde torununun kınasına gitmek için sokakta beklerken iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada başından vurularak hayatını kaybeden 90 yaşındaki kadının cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde torununun kınasına gitmek için sokakta beklerken iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada başından vurularak hayatını kaybeden 90 yaşındaki kadının cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 ACF 274 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen beyaz bir otomobil, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 3817. Sokak'ta karşılaştı. Otomobillerdeki şahıslar birbirlerine tabanca ile ateş etmeye başladı. Bu sırada 23 ACF 274 plakalı otomobil kaçarken 3822. Sokağa geldiği sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarına çarptı. Diğer otomobildekiler ise bu sırada ateş ederek kaçtı. Otomobilde yaralanan 3 kişi de çıkarak hastaneye gitti.

Torununun kınası için geldi, hayatını kaybetti

Otomobil çarptığı sırada torununun kına töreni için gelen ve sokakta tekerlekli sandalyede oturan 90 yaşındaki Rahime Eker, beyaz otomobilden sıkılan kurşunların kafasına isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada Eker'in akrabası Side Yıldız (24) da yaralandı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İlk müdahalesi yapılan Yıldız ambulansla hastaneye kaldırılırken, Eker'in cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsisi tamamlanan Rahime Eker'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Cenaze aracına konulan Eker'in naaşı, Kozan ilçesi Damyeri Mahallesi'ne götürüldü. Eker, burada gözyaşları arasında toprağa verildi. - ADANA