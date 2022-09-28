Son dakika haberleri! Tırla otomobil çarpıştı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'da tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Aydın'da tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Söke- Aydın karayolu Moralı Kavşağı'nda meydana geldi. 09 AB 168 plakalı tır ile 41 GJ 106 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile tır devrilirken, otomobil hurdaya döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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