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Son dakika haberleri... Tır şarampole devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Kırıkkale'de kontrolden tırın şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden tırın şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kııkkale'nin Delice ilçesi Kırıkkale- Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Nesibov idaresindeki 90 NB 992 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada sürücü Nesibov yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nesibov, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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