Son dakika haberleri... Tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır bariyerlere çarptı, kazada sürücü yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır bariyerlere çarptı, kazada sürücü yaralandı. Kaza, Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Güneykestane mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Hayati K. (52) yönetimindeki 06 FY 4389 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kayan tır, bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu karayolu ulaşıma kapandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolu kapatan tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Ankara Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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