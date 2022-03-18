Son dakika haberleri... Terör zanlısı adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Adıyaman'da PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK/KCK) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Z.A. adlı şahıs geçtiğimiz gülerde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Jandarma ki ifadesinin ardından Z.A. isimli zanlı Adıyaman Adliyesine sevk edildi. - ADIYAMAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa