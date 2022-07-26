Son dakika haberleri... Terör propagandası yapan şahıs otobüste yakalandı Son dakika 3. sayfa haberi: Erciş Sulh Ceza Hakimliğince "Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK/YPG/YDG)" suçundan aranma kaydı bulunan şahıs, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şehirler arası otobüste yakalandı. Erciş Sulh Ceza Hakimliğince "Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK/YPG/YDG)" suçundan aranma kaydı bulunan şahıs, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şehirler arası otobüste yakalandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Hareket Merkezince alınan ihbar üzerine, jandarma ekipleri Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesi sınırlarında İzmir'den Van'a gitmek üzere yola çıkan bir otobüse operasyon düzenledi. Operasyonda Erciş Sulh Ceza Hakimliğince "Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK/YPG/YDG)" suçundan aranma kaydı bulunan H.İ.A'yı (17) yakaladı. H.İ.A. ifadesinin ardından Manisa Adliyesi'ne sevk edilecek. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manisa PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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