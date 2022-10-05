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Son dakika haberleri... Terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberler... Çankırı'da terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çankırı'da terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl jandarma Komutanlığı ekipleri, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında gözaltı kararı verilen şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çankırı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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