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Son dakika haberleri... Terör örgütüne finans sağlayan 5 kişiye jandarmadan operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Terör örgütüne finans sağlayan 5 kişiye jandarmadan operasyon

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK ve KCK ile bağlantılı kişilere finans desteği sağlayan 5 kişi Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Terör örgütü PKK ve KCK ile bağlantılı kişilere finans desteği sağlayan 5 kişi Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Terör örgütü PKK\KCK ile irtibatlı olan kişilere finans desteği sağladıkları tespit edilen 5 kişi için Kocaeli İl Jandarma ekipleri, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde 5 kişi gözaltına alındı.

Şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Kocaeli, Finans, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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