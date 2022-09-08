Temizlikçi kılığına giren polisin takip ettiği şahıstan uyuşturucu çıktı

Kayseri'de temizlikçi kılığına giren polisin şüphelenerek takip ettiği şahsın üzerinde yapılan aramada 48 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de temizlikçi kılığına giren polisin şüphelenerek takip ettiği şahsın üzerinde yapılan aramada 48 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz günlerde simitçi kılığına girerek, hırsızlık şüphelisi bir kadını yakalamıştı. Ekipler bu sefer de Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Parkı'nda temizlikçi kılığına girerek suçlu avına çıktı. Kılık değiştiren polisin şüphelendiği şahsı takibi üzerine durdurularak üst araması yapıldığında poşete sarılı vaziyette 48 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bulunan materyallere el konulurken, şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer yandan Güven Timleri tarafından 7 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 2 bin 721 şahsın sorgulaması yapıldı. Sorgulamalar sonucunda da 23 aranan şahıs yakalanırken, 65 dilenci de zabıta ekiplerine teslim edildi. Çalışmalarda 12 hırsızlık olayına müdahale edilirken, 14 kayıp çocuk ailesine teslim edildi, 5 ruhsatsız silah bulundurma ve 20 uyuşturucu madde bulundurma olayına müdahale edildi.

(Turan Bulut - İHA)