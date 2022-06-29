Son dakika haberleri! TEM otoyolunda tır makasladı, 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var - Haberler

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Son dakika haberleri! TEM otoyolunda tır makasladı, 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! TEM otoyolunda tır makasladı, 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Son dakika haberine göre TEM otoyolunda tır makasladı, 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var Tem otoyolunda makaslayan tıra 3 araç çarptı.

TEM otoyolunda tır makasladı, 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Tem otoyolunda makaslayan tıra 3 araç çarptı. Duran trafiği fark etmeyen yolcu otobüsü önce tıra çarptı, ardından yol kenarındaki betona sıfır durdu

KOCAELİ - TEM otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikametinde tır ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Kocaeli Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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