Son dakika haberleri! TEM otoyolunda tır makasladı, 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var Son dakika haberine göre TEM otoyolunda tır makasladı, 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var Tem otoyolunda makaslayan tıra 3 araç çarptı. TEM otoyolunda tır makasladı, 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var Tem otoyolunda makaslayan tıra 3 araç çarptı. Duran trafiği fark etmeyen yolcu otobüsü önce tıra çarptı, ardından yol kenarındaki betona sıfır durdu KOCAELİ - TEM otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikametinde tır ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa TEM Otoyolu Kocaeli Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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