Son dakika haberleri! TEM otoyolunda tır makasladı, 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre TEM otoyolunda tır makasladı, 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var Tem otoyolunda makaslayan tıra 3 araç çarptı.
TEM otoyolunda tır makasladı, 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Tem otoyolunda makaslayan tıra 3 araç çarptı. Duran trafiği fark etmeyen yolcu otobüsü önce tıra çarptı, ardından yol kenarındaki betona sıfır durdu
KOCAELİ - TEM otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikametinde tır ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.
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