TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 yaralı TEM Otoyolu Ispartakule çıkışında aynı yönde ilerleyen cip ile otomobil çarpıştı. Tem Otoyolu'nda feci kaza: 1 yaralı İSTANBUL - TEM Otoyolu Ispartakule çıkışında aynı yönde ilerleyen cip ile otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan cip, bariyerlere çarparak durabildi. Olayda yaralanan cip sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay Cuma akşam TEM Otoyolu Edirne istikameti Ispartakule çıkışında yaşandı. Aynı yöne seyreden cip ile otomobil Ispartakule çıkışında çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan cip, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada cip sürücüsü kadın, yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi kazayı görüp duran sürücüler yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa TEM Otoyolu 3. Sayfa Haberler

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