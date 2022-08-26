Son dakika haberleri | TEM'de kontrolden çıkan otomobil viyadükten uçtu: 3 yaralı

Bolu Tem Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak viyadükten uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Ulusu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 34 HM 1487 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde viyadükten devrildi. Kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU