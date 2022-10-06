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Son dakika haber... Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 2 tutuklu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika habere göre Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 2 tutuklu -Operasyonda, tarihi eser niteliğinde 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama dedektörü, bir su arama ve tespit cihazı ve bir hassas terazi ele geçirildi Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda...

Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 2 tutuklu

-Operasyonda, tarihi eser niteliğinde 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama dedektörü, bir su arama ve tespit cihazı ve bir hassas terazi ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda polis ekiplerince 14 kişi yakalanırken, sorgulanan 14 kişiden 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve şahısların deşifre edilmesi çerçevesinde Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda adreslerdeki aramalarda, tarihi eser niteliğinde 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama dedektörü, bir su arama ve tespit cihazı ve bir hassas terazi ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı.

Tarihi eser operasyonunda yakalanan 14 kişiden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, adliyeyesevk edilen 3 şahıstan 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 2 şüpheliise tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Tekirdağ su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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