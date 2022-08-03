Son dakika haberleri! Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 21 gözaltı Son dakika haberi... Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan bir haftalık uygulamalarda 21 şüpheli yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan bir haftalık uygulamalarda 21 şüpheli yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından bir haftalık uygulamalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 39 fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 37.72 gram uyuşturucu eroin maddesi, 31.39 gram uyuşturucu metanfetamin maddesi, 5.92 gram uyuşturucu esrar maddesi, 26 adet uyuşturucu sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olaylara ilişkin 21 şüpheli şahıs yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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