Son dakika haberleri | Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 10 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberleri | Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 10 gözaltı

Son dakika haberler: Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken konuyla ilgili 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken konuyla ilgili 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalar sonucunda 7 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 27,5gr eroin maddesi, 1,79 gr metamfetamin, 3,6 esrar maddesi ve 1 adet uyuşturucu ekstasy ele geçirildi. Uygulamada konuya ilişkin 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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