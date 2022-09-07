Son dakika haberleri... Tekirdağ'da talihsiz kaza: Merdivenden düşüp hastanelik oldu 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde merdivenden düşen genç hastanelik oldu. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde merdivenden düşen genç hastanelik oldu. Kaza, Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde Belediye İş Hanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, merdivenin üzerinde çalışan N.B., bir anlık dikkatsizlik neticesinde yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düştü. Belinden yaralanan genç için ambulans çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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