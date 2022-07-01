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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da takla atan otomobil alev aldı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da takla atan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halinde olan otomobil, takla atması sonucu alev aldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halinde olan otomobil, takla atması sonucu alev aldı. Otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Malkara Keşan karayolu üzeri Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Keşan istikametine seyir halinde olan Cansel Ç. (24) idaresindeki 59 LJ 027 plakalı otomobil, Izgar Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak alev aldı.

Yoldan gece diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontroller sonucunda yaralı Cansel Ç.'nin 130 promil alkollü olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Keşan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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