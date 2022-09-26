Son dakika haberleri | Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde ruhsatsız silahlara yönelik yapılan çalışmalarda ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde ruhsatsız silahlara yönelik yapılan çalışmalarda ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ihbar üzerine bir işyerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör 29 adet 7.65 mm dolu fişek, 1 adet seri numarasını bulunmayan pompalı tabir edilen tüfek bu tüfeğe ait 4 adet tüfek fişeği ile 1 adet tabanca 1 adet şarjör toplam 8 adet 9x19 mm fişek havalandırma penceresinde 1 adet yeşil ve siyah renkli tabanca, 1 adet şarjör toplam 15 adet fişek bulunarak el konuldu.

Konuyla ilgili işlem başlatıldı.

İstanbul Yolu TOKİ uygulama noktasında yapılan kontrollerde şüpheli bir araç, usulüne uygun bir biçimde durdurularak aracın içindeki aramalarda paspasın alt kısmında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilerek işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ