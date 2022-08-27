Son dakika haberleri... Tekirdağ'da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak üzerinden caddeye giriş yapan A.Ş. idaresindeki otomobil ile yokuş aşağı seyreden F.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü F.A., olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili konuşan vatandaşlar, aynı noktada görmeye alışık oldukları kazaların daha kötüsü yaşanmadan yol ayrımına çözüm bulunmasını istedi. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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