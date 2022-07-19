Son dakika haberleri | Tekirdağ'da kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 10 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 10 şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlem yapıldı.
Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 10 şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlem yapıldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri büro Amirliği ekiplerince Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar sonucu, 6 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 20 adet kaçak viski, 1 adet kaçak votka, 2 fişek eroin maddesi, 10 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilerek 10 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli/idari işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa