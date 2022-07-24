Tekirdağ'da iki ailenin çatışmasında gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu - Haberler

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Tekirdağ'da iki ailenin çatışmasında gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da iki ailenin çatışmasında gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu İki aile arasındaki çatışmaya müdahale etmek isteyen bekçi yaralandı, olay yerinde 36 adet boş kovan bulundu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aile arasındaki çatışmaya müdahale etmek için giden bekçilerden...

Tekirdağ'da iki ailenin çatışmasında gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu

İki aile arasındaki çatışmaya müdahale etmek isteyen bekçi yaralandı, olay yerinde 36 adet boş kovan bulundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aile arasındaki çatışmaya müdahale etmek için giden bekçilerden biri yaralandı. Olaya ilişkin çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi.

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 aile arasında çatışma olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. 2 aile çatıştığı sırada tarafların silahlarından çıkan mermiler olaya müdahale etmek için giden Çarşı ve Mahalle Bekçisi O.T.'ye isabet etti.

Silahlı çatışma sonrasında olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederken 112 acil sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Olay yerindeki incelemelerini ve araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri kaçan zanlıların peşine düştü.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda çatışmaya katılan ve bekçiyi yaralayan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Olay yerini savaş alanına cevirmişler

Ayrıca polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 36 adet boş kovan bulundu.

Hastaneye kaldırılan bekçiye ilk müdahalesi yapılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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