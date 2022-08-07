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Son dakika haber | Tekirdağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Tekirdağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Tekirdağ'da çıkan orman yangını yoğun çabanın ardından kontrol altına alındı.

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Tekirdağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da çıkan orman yangını yoğun çabanın ardından kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde çıkan orman yangınında yüzlerce ağaç kül oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında soğutma çalışmalarına devam edilirken, yangının kesin çıkış sebebinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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